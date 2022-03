Tops und Flops prägten die Gemeinderatswahl

Bezirk Kufstein: Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Brandenberg (84,13%), die niedrigste in Kufstein, wo von den 14.575 Stimmberechtigten lediglich 7582 (52,01%) mitmachten. Für die ÖVP ist Kufstein, so wie auch Innsbruck, ein trostloses Pflaster. Mit zwei getrennten Listen erreichte die ÖVP nur etwas mehr Stimmen als die MFG. Das beste Ergebnis (trotz Gegenkandidat) bei der Bürgermeisterdirektwahl holten Christian Tschugg in Scheffau (90,26%) und Josef Auer in Radfeld (86,34%). Das beste Listenergebnis fuhr Peter Payr in Schwoich ein (67,74%). Und in Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, konnte Bernhard Freiberger seinen BM-Sessel souverän verteidigen.