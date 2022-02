Österreichs Nummer drei im Herzen Salzburgs

Die Zeichen dafür stehen gut. Der Aufschlag erfolgt in der zweiten Woche des Rasen-Klassikers in Wimbledon. Danach geht es im Kalender auf Sand weiter. Die Wildcards werden in Absprache von Mandl und dem ÖTV vergeben. Eine davon geht an einen Top-50-Spieler. Salzburgs heißeste Aktie Lukas Neumayer (Weltrangliste-Nr. 555) hat sehr gute Karten, ebenfalls per Wildcard aufschlagen zu können. „Wir werden schauen, dass wir ihn unterstützen“, sagte Mandl. 137.000 Euro an Preisgeld werden ausgeschüttet, das Maximum dieser Turnier-Kategorie.