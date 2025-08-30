Vorteilswelt
Schüsse in Lwiw

„Schrecklicher Mord“ an ukrainischem Ex-Politiker

Ausland
30.08.2025 12:51
Parlamentschef Andrij Parubij im Jahr 2019
Parlamentschef Andrij Parubij im Jahr 2019

Der frühere ukrainische Parlamentschef Andrij Parubij ist im Westen des Landes in der Stadt Lwiw „durch mehrere Schüsse“ getötet worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf der Plattform X am Samstag von einem „schrecklichen Mord“ an dem 54 Jahre alten Abgeordneten, der in der Vergangenheit auch Vorsitzender des Parlaments in Kiew gewesen war.

Selenskyj sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus:

Die Ermittlungen zu dem Verbrechen und die Suche nach dem Täter laufen auf Hochtouren.

Medienberichten nach soll der Täter von einem E-Bike aus mehrmals auf den Politiker geschossen haben.

Ähnliche Themen
Wolodymyr Selenskyj
Mord
