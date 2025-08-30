Russell drängt heranrasenden Alonso in Boxengasse

Puh, das war knapp! Als George Russell im dritten Zandvoort-Training gegen Ende der Session in die Box biegen wollte, übersah der Mercedes-Pilot den heranrasenden Boliden von Fernando Alonso im Rückspiegel. Eine Szene, die durchaus böse hätte enden können ...
Anders als Russell befand sich Alonso auf einer fliegenden Runde und jagte mit Highspeed durch die Rechtskurve zur Start-Ziel-Geraden. Sein Vordermann hatte den Spanier allerdings nicht am Schirm und war gerade im Begriff, seinen Mercedes in die Pit Lane zu lenken.
Gerade noch rechtzeitig stieg Alonso in die Bremse und wich in die Boxengasse aus. „Hat er keine Rückspiegel“, ärgerte sich der zweifache Weltmeister anschließend über den Funk. Gut möglich, dass der Vorfall für Russell noch Folgen haben wird ...
Kommentare
