In 31 Gemeinden müssen Kandidaten in die Stichwahl

Während die Bürger in 113 Orten in Tirol bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen beim Ortschef nicht wählerisch sein und nur einen einzigen Vorschlag ankreuzen konnten, müssen die Menschen von 31 Gemeinden am 13. März ein zweites Mal zum Urnengang. In diesen Orten kommt es zur Stichwahl.