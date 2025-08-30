Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was war denn da los?

Kurios! Stadionsprecher von Rapid-Gegner sieht Rot

Fußball International
30.08.2025 12:58
Rote Karte für Stadionsprecher Toni Sorica (li.)
Rote Karte für Stadionsprecher Toni Sorica (li.)(Bild: x.com/CuriositiesFoot)

Völlig kurios! Der Stadionsprecher des rumänischen Klubs CS Universitatea Craiova, Gegner von Rapid in der Conference-League-Ligaphase, sah beim Play-off-Rückspiel gegen den türkischen Verein Istanbul Basaksehir die Rote Karte.

0 Kommentare

Nachdem das Hinspiel in der Türkei 1:1 geendet hatte, entschied CS Universitatea Craiova das Heimspiel mit 3:1 für sich. Der Jubel kannte keine Grenzen, doch Stadionsprecher Toni Sorica feierte offenbar zu ausgelassen.

Berichten zufolge soll Sorica den gegnerischen Spielern mit dem Mikrofon in der Hand ins Gesicht geschrien haben. Zudem soll er auch noch einen Ball weggeschossen haben. Doch der Platzverweis trübte seine Freude nicht im Geringsten. Während der deutsche Schiedsrichter Daniel Schlager die Rote zückte, rief der Stadionsprecher weiter lautstark den Namen des Torschützen Steven Nsimba ins Mikro uns heizte das Publikum an.

Lesen Sie auch:
Matthias Seidl (re.) freut sich auf Wiedersehen mit Fiorentina.
Conference League
Nur violettes Zuckerl! „Horror-Gruppe“ für Rapid
30.08.2025

Auswärts gegen Rapid
Mit dem Erfolg gegen Istanbul Basaksehir zog Universitatea Craiova, aktuell Tabellenführer in Rumänien, in die Conference-League-Ligaphase ein. Dort trifft man unter anderem auswärts auf Rapid.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.868 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
134.738 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
119.965 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4272 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1100 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Fußball International
Champions League
Spielplan ist da: Kracher für Bayern zum Auftakt!
PL-Klub bestätigt:
Ganz offiziell: Nick Woltemade ist Newcastle-Profi
Was war denn da los?
Kurios! Stadionsprecher von Rapid-Gegner sieht Rot
Nächste Mega-Abfindung
Nach Rauswurf: Mourinho knackt 100-Mio.-Marke!
Fünfjahresvertrag
Chelseas Christopher Nkunku wechselt nach Italien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf