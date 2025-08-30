Kurios! Stadionsprecher von Rapid-Gegner sieht Rot

Völlig kurios! Der Stadionsprecher des rumänischen Klubs CS Universitatea Craiova, Gegner von Rapid in der Conference-League-Ligaphase, sah beim Play-off-Rückspiel gegen den türkischen Verein Istanbul Basaksehir die Rote Karte.
Nachdem das Hinspiel in der Türkei 1:1 geendet hatte, entschied CS Universitatea Craiova das Heimspiel mit 3:1 für sich. Der Jubel kannte keine Grenzen, doch Stadionsprecher Toni Sorica feierte offenbar zu ausgelassen.
Berichten zufolge soll Sorica den gegnerischen Spielern mit dem Mikrofon in der Hand ins Gesicht geschrien haben. Zudem soll er auch noch einen Ball weggeschossen haben. Doch der Platzverweis trübte seine Freude nicht im Geringsten. Während der deutsche Schiedsrichter Daniel Schlager die Rote zückte, rief der Stadionsprecher weiter lautstark den Namen des Torschützen Steven Nsimba ins Mikro uns heizte das Publikum an.
Auswärts gegen Rapid
Mit dem Erfolg gegen Istanbul Basaksehir zog Universitatea Craiova, aktuell Tabellenführer in Rumänien, in die Conference-League-Ligaphase ein. Dort trifft man unter anderem auswärts auf Rapid.
Kommentare
