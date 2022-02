MFG eroberte 64 Mandate in 47 Tiroler Gemeinden

Die impf- und maßnahmenkritische MFG zieht in Tirol auf Anhieb in insgesamt 47 Gemeindestuben ein. Insgesamt kam man auf 64 Mandate. Lediglich in den drei Schwazer Gemeinden Eben am Achensee, Fügen und Mayrhofen scheiterte die Partei. In der Stadt Kufstein wurde die Liste gar drittstärkste Kraft. Weniger erfolgreich schnitten am Wahlsonntag indes die 22 MFG-Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten ab. Keiner von ihnen erzielte eine Mehrheit oder zog in eine Stichwahl ein.