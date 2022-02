Erste Reaktionen: Wahlen mit Licht und Schatten

„Schmerzlicher Verlust“ für die Neos in Mils bei Imst

Der pinke Landeschef Dominik Oberhofer kommentiert die Wahl zum Bürgermeister in Mils bei Imst als „schmerzlichen Verlust“. Dort verloren die Neos ihren einzigen Ortschef in Österreich. Die fünf Stimmen, die Markus Moser das Amt kosteten, „zeigen, dass wirklich jede Stimme zählt“, so Oberhofer. Dass man in Telfs mit Johannes Augustin auf Anhieb 20 Prozent erzielt habe, sei indes „ein großartiges Ergebnis“.