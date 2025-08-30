Nach Rauswurf: Mourinho knackt 100-Mio.-Marke!

Trostpflaster für Jose Mourinho: Nach seinem Rauswurf bei Fenerbahce Istanbul kassiert „The Special One“ die nächste Mega-Abfindung und knackt damit die 100-Millionen-Euro-Marke!
Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica kündigte Fenerbahce am Freitag den Vertrag mit Jose Mourinho. Der Star-Trainer war seit Sommer 2024 Coach vom türkischen Topklub, der polarisierende Portugiese blieb aber ohne Titel und verpasste nun die Königsklasse.
Laut dem türkischen Medium „Fanatik“ erhält Mourinho eine Abfindung in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Im Laufe seiner schillernden Karriere hat der 62-Jährige damit eine beträchtliche Summe an Abfindungen eingestrichen. 30 Millionen Euro vom FC Chelsea, 22 Millionen von Manchester United, 19 Millionen von Real Madrid, 17 Millionen von Tottenham und etwas mehr als 3 Millionen von der Roma.
Zurück in die Premier League?
Und wie geht’s nun weiter? Mourinho deutete bereits, dass ihn sein nächster Job zurück in die Premier League führen könnte. Zuletzt wurde er als möglicher Kandidat bei Nottingham Forest gehandelt. Aktuell hat dort (noch) Cheftrainer Nuno Espirito Santo das Sagen.
