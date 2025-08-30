Home Invasion: Hotelier bei Raub schwer verletzt

Es waren brutale Szenen, die sich am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, im Privatbereich des Hotels in Wattens abgespielt hatten. Der 79-jährige Chef sei von zwei bisher unbekannten Tätern, die mit einem Kapuzenpulli vermummt waren, brutal attackiert worden. „Es kam zu einer massiven Gewaltanwendung gegenüber dem Opfer – es gab Fußtritte und Schläge“, schildert Larissa Gossner vom LKA Tirol gegenüber der „Krone“.