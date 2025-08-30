Vorteilswelt
Schläge und Fußtritte

Home Invasion: Hotelier bei Raub schwer verletzt

Tirol
30.08.2025 12:12
Eine Fahndung nach den Tätern blieb bis dato erfolglos!(Bild: Birbaumer Christof)

Brutaler Raubüberfall am späten Freitagabend im Tiroler Wattens! Ein 79-jähriger Hotelier wurde im Privatbereich seines Betriebes von zwei unbekannten Tätern überrascht, brutal attackiert und ausgeraubt. Die Kriminellen konnten mit Bargeld die Flucht ergreifen. Der Unternehmer musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

0 Kommentare

Es waren brutale Szenen, die sich am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, im Privatbereich des Hotels in Wattens abgespielt hatten. Der 79-jährige Chef sei von zwei bisher unbekannten Tätern, die mit einem Kapuzenpulli vermummt waren, brutal attackiert worden. „Es kam zu einer massiven Gewaltanwendung gegenüber dem Opfer – es gab Fußtritte und Schläge“, schildert Larissa Gossner vom LKA Tirol gegenüber der „Krone“.

Der Hotelier wurde zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem das Opfer der Aufforderung nachgekommen war, ergriffen die zwei Brutalo-Täter in unbekannte Richtung die Flucht. Wie viel sie erbeuten konnten, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Näheres in Kürze!

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol
