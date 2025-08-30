Spielplan ist da: Kracher für Bayern zum Auftakt!

Hochzeit mit viel Stil und sehr elegantem Kleid
Einst Beste des Landes
Der Champions-League-Spielplan ist da: Gleich am ersten Spieltag prallt der FC Bayern München auf Klub-Weltmeister Chelsea!
Zudem gibt’s zum Auftakt bei Manchester City gegen Napoli die emotionale Rückkehr von Kevin De Bruyne, der im Sommer nach Italien gewechselt war. Die erste Runde der Ligaphase mit 36 Teams findet von 16. bis 18. September statt.
Hier der Spielplan im Überblick:
Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Einen Umstieg in einen niedrigeren Europacupbewerb gibt es nicht mehr.
