Spielplan ist da: Kracher für Bayern zum Auftakt!

Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Einen Umstieg in einen niedrigeren Europacupbewerb gibt es nicht mehr.