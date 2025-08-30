Vorteilswelt
Champions League

Spielplan ist da: Kracher für Bayern zum Auftakt!

Champions League
30.08.2025 13:09
Bayern-Star Harry Kane
Bayern-Star Harry Kane(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Der Champions-League-Spielplan ist da: Gleich am ersten Spieltag prallt der FC Bayern München auf Klub-Weltmeister Chelsea!

Zudem gibt’s zum Auftakt bei Manchester City gegen Napoli die emotionale Rückkehr von Kevin De Bruyne, der im Sommer nach Italien gewechselt war. Die erste Runde der Ligaphase mit 36 Teams findet von 16. bis 18. September statt.

Hier der Spielplan im Überblick:

(Bild: UEFA)
(Bild: UEFA)

Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Einen Umstieg in einen niedrigeren Europacupbewerb gibt es nicht mehr.

Ähnliche Themen
FC Bayern München
