Tirol-Wahlen: Die Reaktionen der Bundesparteien

Die FPÖ - die in einigen größeren Gemeinden deutlich zweistellig, in manchen aber auch weniger Stimmenanteil verlor - erachtete die „positiven Ergebnisse im ländlichen Raum“ als gutes Zeichen. Generalsekretär Michael Schnedlitz unterstrich in einer Aussendung, dass eine Gemeinderatswahl „eine Persönlichkeitswahl schlechthin“ sei. Dort wo man nicht so gut abgeschnitten habe, gelte es jetzt die Lage zu analysieren und neue Schritte für die Zukunft zu setzen.