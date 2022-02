Vatikan appelliert: „Krieg beenden und verhandeln“

Der Vatikan will in der Ukraine-Frage vermitteln. Man sei gerne dazu „bereit“, denn „jede Eskalation“ müsse vermieden werden. Stattdessen müsse man „den Krieg beenden und verhandeln“. Eine Ausweitung des Konflikts in Europa wäre schlichtweg eine Katastrophe gigantischen Ausmaßes. „Ich habe in den letzten Tagen Äußerungen gehört, die an die Ereignisse erinnern, die dem Zweiten Weltkrieg vorausgingen und ihn auslösten“, so der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin.