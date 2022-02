Ukraine-Krieg: Papst traf russischen Botschafter

Der Krieg in der Ukraine hält die ganze Welt in Atem. Viele Menschen zeigen sich ob der fürchterlichen Bilder und aktuellen Entwicklungen beunruhigt. So auch Papst Franziskus, der den russischen Botschafter Alexander Awdejew überraschend in dessen Büro besuchte, um seine Besorgnis über den Konflikt zum Ausdruck zu bringen.