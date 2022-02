„Krone“-Analyse: Es läuft nicht rund für Russland

Nachschub aus dem Westen

Außerdem läuft langsam der Nachschub an. Immer mehr westliche Länder versorgen die Ukraine mit tödlichen Waffen. Erst gestern hat Deutschland Hunderte Stinger-Luftabwehrraketen zugesagt. „Das zeigt deutlich, was vor Ort gegen die Angreifer wirkt - aber auch, was am meisten fehlt“, so Tikal.