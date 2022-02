Geheimnisvolle Stollen & das Gift aus Oberkärnten

Eröffnung einer Arsenschauhütte

Der Rennweger begab sich auch auf die Suche nach den alten Stollen, die heute noch in den Bergen schlummern. „Bei uns gibt es viele Höhlen, in denen abgebaut wurde“, weiß Pirker. In einem Schacht fand er sogar noch einen alten Ofen. „Und am Boden lag noch aus Steinen herausgemeißeltes Arsen.“ Da ihn die Geschichte des Arsenbergbaus in seiner Heimat immer mehr zu faszinieren begann, errichtete er 1973 die Arsenhütte im Pöllatal, in der alle Fundstücke gesammelt werden. „Bilder und auch ein Gesteinsbrocken, aus dem das Gift gewonnen wurde, befinden sich dort“, verrät der Hobbyhistoriker.