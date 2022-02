„Wichtig ist, dass es den Menschen gut geht“

In Russland sind 650 heimische Unternehmen ansässig. Nach Russland exportieren heimische Firmen etwa pharmazeutische Erzeugnisse, Maschinen und Lebensmittel. Importiert werden hauptsächlich mineralische Brennstoffe. Es gibt intensive Wirtschaftsbeziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Einer, der seit 2012 in der Ukraine investiert, ist Attila Doğudan, Chef des Wiener Catering-Unternehmens Do & Co.