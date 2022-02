Heimische Firmen stoppen ihre Ukraine-Geschäfte

Situation „kann sich stündlich ändern“

„In unseren Gebieten finden derzeit keine Kriegshandlungen statt, aber das kann sich stündlich ändern“, so Franz Föttinger, Chef von Fischer Ski, am Freitag. 800 Mitarbeiter stellen in einer Fabrik nahe der ungarischen Grenze Ski, Skischuhe etc. her. „Die Generalmobilmachung für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren betrifft uns natürlich, denn die meisten unserer Beschäftigten sind männlich.“