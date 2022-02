Kiew unter Beschuss: „Die Angst macht müde“

Die Nächte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind kurz. „Wir haben etwa eineinhalb Stunden geschlafen, dann kam eine Explosion, dann die Sirene“, erzählt Anna, die mit ihren zwei Töchtern in Kiew festsitzt. Es ist ein ständiges Pendeln zwischen Schutzraum und Wohnung. Anna ist ruhig und gefasst, wenn sie am Telefon berichtet. Für sie fühlt sich der 24. Februar an, als wäre er viele Monate her. „Es war ein unglaublich langer Tag“, erzählt sie.