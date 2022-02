Flugzeug krachte in neunstöckiges Wohnhaus

Flammen am Nachthimmel der Drei-Millionen-Stadt Kiew: Ukrainische Streitkräfte haben in den frühen Morgenstunden des Freitags laut eigenen Angaben über der Hauptstadt ein feindliches Flugzeug abgeschossen, das dann in ein Wohnhaus stürzte und dieses in Brand setzte. Nach russischen Angaben habe es sich aber um eine ukrainische Maschine gehandelt, die von den eigenen Truppen vom Himmel geholt worden sei.