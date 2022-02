„Sehr viele haben Nacht in Kiews U-Bahn verbracht“

Dass der Krieg gegen die Ukraine so schnell bis zur Hauptstadt Kiew reichen würde, hatten sich wohl die wenigsten gedacht. Trotzdem erlebte die Stadt nun schon die zweite Nacht mit Sirenenalarm - und Bomben. Beschränkte sich der Angriff am Donnerstag auf den Flughafen im Norden der Hauptstadt, so wurden in der Nacht auf Freitag auch Wohnhäuser in den Vororten aus der Luft getroffen. Russische Panzer rückten weiter auf Kiew vor. Es gibt Verletzte - und viele verzweifelte Menschen, die in Kellern, Luftschutzbunkern und Kiews U-Bahn Schutz vor den Bomben suchen.