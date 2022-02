Staugefahr ab 1. März auf Linzer Stadtautobahn

„Wir sanieren jetzt die bestehende Voest-Brücke und erneuern im anschließenden Abschnitt bis Dornach Lärmschutz, Entwässerung, Straßenbelag und Beleuchtung“, sagt Asfinag-Projektleiter Josef Reischl. Die Arbeiten an der in den 1970er Jahren errichteten Hauptbrücke sind aufgrund des technischen Zustandes der „Verschleißteile“ Fahrbahn, Übergänge und Lager dringend erforderlich. Deshalb wird in der ersten Bauphase ab Dienstag, 1. März, bis Dezember dieses Jahres die Richtungsfahrbahn Norden/Freistadt auf der Hauptbrücke gesperrt. Der Verkehr wird dann auf drei verengten Fahrspuren auf dem donauabwärts gelegenen Bypass geführt. Weiter bis Dornach werden die vier Fahrspuren zum Teil nach außen verschwenkt. Laut Asfinag werden aber immer zumindest zwei Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung stehen. Die Gesamtfertigstellung der Baustelle ist für 2024 geplant.