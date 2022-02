Im März fällt Entscheidung über Nordisches Zentrum

Seit dieser Woche stehen die Arbeiten bei der Erneuerung des Nordischen Zentrums in Saalfelden still. Die geplanten Kosten haben sich von 4 Millionen Euro auf 7,6 Millionen fast verdoppelt. Nachdem Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) die Notbremse zog, entscheidet sich Ende März, was vom Projekt gerettet werden kann.