Neue Anschlussstelle der Rheintalautobahn offen

42,4 Millionen Euro haben Land, Gemeinden und Asfinag in den vergangen vier Jahren Bauzeit in das Projekt investiert, auch neue Radwegverbindungen wurden entworfen und teilweise auch schon realisiert. Landeshauptmann Wallner betonte bei der feierlichen Eröffnung am Freitag, dass man in der Asfinag einen guten Partner habe. „Man sollte die Asfinag und uns machen lassen. Es gibt andere Projekte, wo man uns nicht machen lässt“, meinte er mit einem Seitenhieb auf Bundesministerin Gewessler, die zum Unmut Wallners gerade das S18-Straßenprojekt erneut prüfen lässt.