Christian Kolonovits: „Ich habe vor nichts Angst“

Du hast vorher deine Lebensphase in Frankfurt angesprochen. Es hätte auch New York, London oder Paris werden können. Warum bist du denn Anfang der 80er-Jahre nach Wien zurückgekehrt?

1976 ging ich nach Frankfurt. Ich war Studiomusiker und gründete die Band Einstein. Wir gingen nach Amerika und produzierten in Los Angeles eine Platte. Ich habe dann gemerkt, dass überall mit dem gleichen Wasser gewaschen wird. Es ist vollkommen egal, wo man ist. Ich habe auch in Nashville gearbeitet und war in New York. In L.A. war es mir zu fad. Wir hatten damals mit Einstein eine wunderschöne Villa am Mulholland Drive mit einem eigenen japanischen Koch, aber das war mir völlig egal. Das war meine kurze Karriere als Rockstar, die brauchte ich nicht, also ging ich nach Frankfurt zurück. 1980 wäre ich fast in New York gelandet, aber da war eine zugesagte Wohnung bereits vergeben. Also ging ich nach Wien. In L.A. hätte ich sicher nie eine Oper geschrieben, sondern nur Arrangements, wie gerade eben für Barry Gibb und Frank Farian. Dafür muss ich aber nicht in Florida leben, das geht heute auch über Telefon oder via Mail. Frank Farian wollte damals, dass ich das ganze Boney-M.-Programm in den Londoner Abbey-Road-Studios mit Orchester aufnehme. Aber um international aufzufallen musste ich nicht aus Wien raus. Wenn du die richtige Message hast, dann kannst du sie von überall ausdrücken. Du kannst deine Musik weltweit vertreiben, egal wo du sitzt. Heute noch mehr denn je.