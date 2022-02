ÖSV-Lady schafft sensationellen Ski-Grand Slam

Dem nicht genug. Am 19. Februar schlug die Heeressportlerin dann erstmals auch auf den ganz langen Latten zu. Bei der ersten von zwei Abfahrten in Crans Montana (Sz) schnappte sich „Franzi“ ihren ersten Downhill-Europacupsieg. Und am Donnerstag machte sie mit ihrem Slalom-Sieg in Bad Wiessee den Ski-Grand Slam, mit Siegen in allen vier Disziplinen - die in dieser Saison gefahren werden - perfekt. Es war bereits ihr fünfter Saisonerfolg, der achte insgesamt. Übrigens: Ihren ersten feierten sie im Dezember 2017 in Kvitfjell - damals triumphierte die Ötztalerin in der Kombination.