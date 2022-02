Rang drei bei Debüt in der Olympiadisziplin Mixed

Fünfeinhalb Jahre nach ihrem letzten Regatta-Einsatz startete Lara Vadlau gemeinsam mit dem Vorarlberger Routinier Lukas Mähr vor Villamoura in die gemeinsame Olympia-Kampagne für 2024. Nach drei intensiven Trainingsblöcken vor Split (Kro) und insgesamt zwei Wochen Vorbereitung verglich sich das OeSV-Duo an der portugiesischen Atlantikküste erstmals in der neuen Olympiadisziplin Mixed Two Person Dinghy mit der internationalen Konkurrenz.