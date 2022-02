Verfehlungen bei Grundgeschäften im Pinzgau

Viele Kritikpunkte haben die Prüfer des Landesrechnungshofs an der Grundverkehrskommission im Pinzgau. Diese habe von 2013 bis 2020 „mit ihrem Verwaltungshandeln das Gebot der Rechtsstaatlichkeit weitgehend missachtet“, schreibt der Landesrechnungshof in seinem am Mittwoch vorgelegten Bericht.