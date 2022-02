Mit vielen Ideen geht es in die neue Fahrradsaison

Seit jeher nutzen die Burgenländer gerne in der Freizeit die mehr als 70 Radrouten mit mehr als 3000 Kilometern. „Jetzt geht es darum, diesen Schwung in die Alltagsmobilität mitzunehmen“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. Die Hälfte der Wege, die zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer - auf diese Distanz lässt sich leicht in die Pedale treten.