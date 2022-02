470.000 Infektionen seit dem Beginn der Pandemie

Impfungen stocken

Bei den Impfungen - immerhin 2,8 Millionen Stiche insgesamt - erreicht OÖ eine Quote von 65,5 Prozent (laut Dashboard des Sozialministeriums) und ist damit nach wie vor Schlusslicht im Bundesländervergleich. Die Impfwilligkeit in Oberösterreich scheint auch im Vorfeld möglicher Impfpflicht-Kontrollen nicht wirklich zu steigen: Mit 27 Erstimpfungen wurde am Wochenende ein Tiefststand im Bundesland erreicht.