Für den Lokalbesuch PCR-Testzertifikate gefälscht

Wegen Datenfälschung in zumindest 40 Fällen wurde eine 23-Jährige jetzt am Landesgericht St. Pölten zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Sie hatte PCR-Zertifikate gefälscht und per Handy verschickt. Vom Vorwurf der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten wurde sie freigesprochen.