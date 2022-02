Das „Seuchenjahr“ setzt sich unaufhaltsam fort

„Ich wollte eigentlich die Fünf voll machen, deshalb bin ich nicht zufrieden“, gesteht Zugg, der in dieser Saison die „Seuche“ am Ski zu haben scheint. Und am Montag setzte „Fortuna“ mit einem positiven Corona-Test noch einen drauf. „Wie es weitergeht, steht erst einmal in den Sternen. Ich bin froh, dass der Weltcup in der Türkei (24.02.; Anm.) abgesagt wurde“, sagt Zugg.