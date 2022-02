Alte Rebsorte aus Joseph Haydns Epoche entdeckt

Gaumenfreude, die inspiriert

Nach genauer wissenschaftlicher Recherche seit 2008 stieß Lehner auf den „Muscat Noir d’Eisenstadt“. Schon in Büchern aus der Zeit Joseph Haydns ist darüber zu lesen. „Der Komponist wird wohl davon genascht haben, was ihn zu großartigen Werken inspiriert hat“, merkt der langjährige Obmann des Weinbauvereins Eisenstadt mit einem Augenzwinkern an.