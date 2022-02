Im Museum entdeckt: Schiele-Briefe sind wieder da!

Versetzungsgesuch in Briefform

Schieles Briefe gelten deshalb als Kulturschätze, weil sie die Korrespondenz des jungen Künstlers mit dem damaligen HGM-Direktor Wilhelm John zeigen. Schiele, der bereits 1916 als Soldat in der Provianturkanzlei eines Kriegsgefangenenlagers bei Wieselburg (Niederösterreich) gedient hatte, bat in diesen Schreiben um seine Versetzung ins k.u.k. Heeresmuseum. Was schließlich auch bewilligt wurde ...