Test-Zertifikat verweigerte Familie das scharfe S

Die Familie war selbst erstaunt darüber, dass ihr eigentlich nicht sehr komplizierter Nachname so ein Problem darstellen könnte. „Interessanterweise bekommen wir überall ein Zertifikat auf unseren Namen. Nur bei den Wiener Gurgeltests funktioniert das nicht“, schildert Herr R. Für ihn und seine Frau sei das nicht so relevant, da sie beide geimpft wären. Aber bei der jüngeren Tochter, die noch nicht geimpft sei, hätte dies in den letzten Monaten beim Besuch von Gastronomie oder Kultur- und Sportveranstaltungen, aber auch bei den Schultests, immer wieder zu Komplikationen geführt.