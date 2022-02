Salzburger Polizei stoppte zwei Drogenlenker

Ein 28-jähriger Pongauer gab im Zuge einer Verkehrskontrolle in Bruck an der Großglocknerstraße zu, vor Fahrtantritt Mariuhana konsumiert zu haben. Der Amtsarzt stellte eine Fahruntauglichkeit fest. Sein Führerschein wurde dem Mann noch an Ort und Stelle abgenommen. Dieses Schicksal teilte auch ein 48-jähriger Autofahrer in Lengfelden. Weil der Drogentest auf Kokain anschlug und der Amtsarzt eine Fahruntauglichkeit attestierte, muss der Flachgauer nun mit einer Anzeige rechnen.