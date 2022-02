Kufsteins Bürgermeister peilt dritte Amtszeit an

Kufstein geriet nicht nur als das lustige „Städtchen am grünen Inn“ in das Interesse der Öffentlichkeit. Gewaltverbrechen, Drogenproblematik und vom Ausland gesteuerter Rechtsextremismus („Graue Wölfe“) waren ebenfalls bestimmende Themen.

In Fällen der Kriminalität stehen wir immer im Austausch mit der Bundespolizei. Denen wir auch Plätze bekannt gaben, wo Drogenhandel stattfindet. Die Drogenberatung findet weiterhin in Wörgl statt, unsere Jugendarbeiter wurden aber geschult. Im Bereich der „Grauen Wölfe“ ist es nach der massiven Medienberichterstattung sehr ruhig geworden, wir haben aber gerade im Bereich von Veranstaltungsanmeldungen ein Auge darauf.