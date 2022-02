Tirol-Coach tobte: „Flipchart flog durch Kabine!“

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer): „Aufgrund der ersten Hälfte war es ein verdienter Sieg der Rieder, auch wenn es noch einmal eng geworden ist. Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren, aber in der zweiten Hälfte Charakter bewiesen. In der Pause hat es eine deftige Ansprache gegeben, es ist ein Flipchart durch die Kabine geflogen. In der ersten Hälfte ist bei uns sehr viel falsch gelaufen, vor allem bei den Gegentoren. Wir hatten nicht die Intensität der Rieder. Der Rieder Dreifachtausch hat ihre Struktur verändert, da hat man gesehen, dass sie sich auf der sicheren Straße fühlen. Wir können viel nachtrauern, aber letztlich war es ein verdienter Sieg der Rieder. Wir brauchen keine Ausreden suchen, wir waren nicht bereit für das Meister-Play-off, aber die Qualifikationsgruppe hat es auch in sich.“