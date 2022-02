Platz fünf bei Buchingers Blitz-Comeback

„Das war eine Frechheit“

Ebenfalls um Bronze kämpfte Robin Rettenbacher in der Klasse bis 84 Kilogramm. Doch wie schon das ganze Wochenende, hatte er auch im kleinen Finale Pech mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. So blieb ihm die Bronzemedaille, die er dank der Führung eigentlich schon fix hatte, wegen einer mehr als fragwürdigen Strafe verwehrt. Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner war brennheiß: „Das war eine Frechheit. So macht man den Karate-Sport kaputt!“ Luca Rettenbacher (-75 kg) erzielte wie Aleksandra Grujic (-50 kg) einen Sieg in der Gruppenphase, Marina Vukovic (-68 kg) blieb bei ihrem Premier League-Debüt ohne Erfolg.