Pflegekräfte: „Beschäftigte haben es satt“

Die gut gemeinte Impflotterie entpuppte sich als böses Spiel. Die Schuld am Scheitern wird zwischen Rot und Schwarz hin und her geschoben. Das Geld, das für die Lotterie bereit lag, soll nun unter anderem an das Pflegepersonal gehen. Die Gewerkschaft fordert generell mehr Gehalt und mahnt nachhaltige Reformen ein.