Keine Verlängerung in der ICE Hockey League!

Alle bis dahin von der Liga „verschobenen“ (aber nicht mehr durchführbaren) Spiele schlagen sich nicht in der Tabelle nieder, was auch die gestrige Absage der Villach-Partie (neun Coronafälle) gegen Bozen betreffen wird. Während Dornbirn sich selbst als „unfit to play“ deklariert hatte, womit die Caps als Gegner zum 5:0-Sieger erklärt wurden. „Mit jeder anderen Entscheidung hätte die Liga ja nur für noch mehr Verwirrung gesorgt“, so Manager Kalla. Der kritisiert, „dass im ganzen Saisonverlauf nur Partien von Bozen schon vor dem Spieltag von der Liga abgesagt wurden.“