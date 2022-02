Red Bull Salzburg siegt 7:1 ++ KAC verliert 0:7

Der EC Red Bull Salzburg, der als Viertelfinalist der ICE Hockey League feststeht, hat am Freitag am 48. Spieltag einen ungefährdeten 7:1-Erfolg über Schlusslicht Linz gefeiert! Der KAC unterlag hingegen in seinem viertletzten Spiel des Grunddurchgangs als Sechster dem drittplatzierten Fehervar mit 0:7. Das Team der Stunde sind aber mit sieben Siegen in Serie die Pustertal Wölfe.