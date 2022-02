Anzeige wegen Gefährdung gegen Klinikum Klagenfurt

Im Klinikum Klagenfurt ziehen dunkle Wolken auf: In einem Schreiben, das der Betriebsrat der Kabeg am Freitag hausintern veröffentlicht hat, ist von eskalierenden Pflegesituationen im Spital die Rede. Die Lage sei so ernst, dass eine Anzeige wegen patientengefährdender Arbeitsbedingungen im Raum stehe, heißt es.