„Die Herumschickerei schürt die Unzufriedenheit“

Das fing mit der Corona-Pandemie an. Je nachdem wo Not am Mann ist, werde ich hingeschickt. Das erfahre ich oft erst einen Tag vorher oder sogar nur wenige Stunden vor bzw. direkt zu Dienstbeginn. Ich kann mich im Vorfeld nie darauf einstellen, wo ich arbeiten werde und wie lange. Es kommt auch vor, dass ich nach kurzer Zeit wieder heimgeschickt werde. Man wird einfach herumgereicht.