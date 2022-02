An diesen 9 Plätzen kommt man Falco ganz nah

6. Falco-Grab: Die letzte Station des Ausnahmekünstlers ist in Simmering. Sein Ehrengrab befindet sich in der Ehrenhain Gruppe 40 auf dem Zentralfriedhof.

7. Palais Auersperg: Im noblen Palais tanzte er zu „Junge Römer“.

8. Palais Schwarzenberg: Schauplatz für das Video von „Rock me Amadeus“. Sein erfolgreichster Song und Nummer 1 in den USA.

9. Falco’s: Das erste Themenlokal, das sich voll und ganz Falco verschrieben hat.