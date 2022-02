CO2-Konzentration in Atmosphäre auf Rekordhoch

Die Fieberkurve der Klimakrise, die sogenannte Keeling-Kurve, die die CO2-Konzentration in der Atmosphäre misst, ist dieser Tage auf über 420 ppm (parts per million) gestiegen - laut Wissenschaft der höchste Stand seit Millionen von Jahren. Das in Kalifornien beheimatete Forschungszentrum Scripps Institution of Oceanography, das bereits seit 1958 auf Hawaii die CO2-Konzentration in der Luft erfasst, meldete für den 13. Februar einen Tageswert von 421,29. Ein so hoher Wert wurde noch nie zuvor gemessen.