In der Donau schwimmen Kaffee und Medikamente

Ein internationales Forschungsteam war ausgeschwärmt, um den Verschmutzungsgrad von 104 Flüssen zu messen. „Für mich war es naheliegend, die Donau unter das Mikroskop zu nehmen“, schmunzelt der beteiligte Umwelt-Geowissenschafter Thilo Hofmann der Uni Wien. Was er entdeckte, ist bemerkenswert! Denn laut Laboranalysen der britischen University of York wurden auffällig hohe Konzentrationen an Medikamenten gegen Bluthochdruck, Allergien und Diabetes sowie Antibiotika - aus Abwasser von Toiletten in Haushalten - festgestellt.