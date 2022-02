Medikamentenreste: Donau in Wien mit hohen Werten

Diabetes- und Epilepsiemedikamente sowie Koffein auf Spitzenplätzen

Die 61 nun untersuchten Substanzen sind jene, die Wissenschafter in früheren Studien als wichtige Einflussfaktoren identifiziert haben. Global gesehen am häufigsten fand sich in der neuen Studie das Epilepsiemedikament Carbamazepin, an zweiter Stelle folgte das Diabetesmedikament Metformin und auf Platz drei landete mit Koffein eine Verbindung, die auch in Arzneimitteln zum Einsatz kommt. Weiter oben in der Liste rangieren etwa auch das Betäubungsmittel Lidocain oder Nikotin und Paracetamol, Antibiotika, Allergiemittel oder auch Blutdrucksenker und Wirkstoffe gegen Nervenleiden. Diesen Befund sollte man nicht alarmistisch verstehen, betonte Hofmann. Die teils „erstaunlich hohen Konzentrationen“ zeigen aber, wo Schwächen liegen.