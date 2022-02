Zero Waste: Abfall optimieren, statt produzieren

Das Credo Zero Waste ist in aller Munde. Bei der „Null-Müll“-Bewegung geht es dabei nicht darum, gar keinen Abfall zu produzieren, sondern diesen zu optimieren. Und gerade in der Küche liegt der Schlüssel in der richtigen Verwendung von Lebensmitteln. Um das hohe Müllaufkommen an der Wurzel zu packen, haben die beiden Unternehmen Vorwerk und Too Good To Go eine nachhaltige Rezeptkollektion kreiert: Von einer „Veganen Bananen-Curry-Suppe“, über „Aquafaba Pavlova“ bis hin zu „Pan Bolo Brotpudding“ - jedes der Rezepte bietet neue Ideen, wie man aus üblichen „Wegwerf-Kandidaten“ köstliche Snacks, Nachspeisen oder vollständige Mahlzeiten zaubern kann.