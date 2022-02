Schallenberg sieht „gemischte Signale“ Moskaus

Österreich in Ukraine-Krise laut Schallenberg „exponiert“

Schallenberg Sollte es zu einem Militärschlag von russischer Seite gegen die Ukraine kommen, liege an Sanktionen „alles am Tisch“ - „uneingeschränkt“, sagte er und meinte auch die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, an deren Finanzierung die OMV beteiligt ist. Österreichs Ansinnen seien Sanktionen, die „nicht als Bumerang auf uns zurückfallen“. Österreich sei „exponiert“, wirtschaftlich sowohl in der Ukraine als auch in Russland präsent. Sanktionen sollten Moskau treffen, „wir bremsen nicht“.